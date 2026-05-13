新潟県新発田市に本社を置くハードオフコーポレーションは12日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の連結決算を発表しました。売上高・営業利益・経常利益・当期純利益のすべてが過去最高を更新し、30期連続増収を達成しました。 売上高は前期比17.1%増の392億7600万円となりました。 国内既存店売上高が4.3%増と堅調に推移したほか、前期に出店した直営店24店舗・当期出店の30店舗、さらに