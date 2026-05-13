歌手の堀ちえみ（59）が、インプラントの装着が完了したことを報告し、注目を集めている。【映像】堀ちえみの“施術後の姿”これまでブログで「今回はタレ目の施術」とコメントし、まつ毛パーマをかけた目元や、韓国の美容皮膚科でスキンケアの施術を受けた姿など、美容についてたびたび発信してきた堀。11日のブログでは「右下のインプラント装着完了！次回から右上のインプラントや、傷んだ歯の治療がスタートします。特に