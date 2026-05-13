カルビーのポテトチップスのパッケージが白黒になることが、話題を呼んでいます。他のメーカーや、インク業界以外にも影響が広がってきています。背景には、中東情勢の緊迫化に伴う、ナフサの供給不安があります。影響はいつまで続くのでしょうか？そこで今回の#みんなのギモンでは、「ナフサ不安なぜ白黒包装？」をテーマに解説します。■「石油原料節約パッケージ」の表記山粼誠アナウンサー「ナフサの調達を巡り、企業