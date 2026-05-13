テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）の大越健介キャスターは12日夜の放送で、ラン情勢の深刻な長期化で、カルビーがスナック菓子の包装に利用している石油由来のナフサ不足を受け、「ポテトチップス」などについて5月下旬から順次、白と黒の2色にすると発表したことに「生活から色彩というものが失われていくんじゃないかというか、とても具体的な不安みたいなものにかられますよね」と口にした。番組では、