不同意わいせつ、不同意性交等の両罪に問われている元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（４３）の第４回公判が１３日、東京地裁で行われ、一般傍聴の当選倍率は６・６倍だった。一般傍聴席２２人に対し、１４６人が並んだ。８日の第３回公判の当選倍率は５・７倍で微増した。斉藤被告は２０２４年７月、東京・新宿区に駐車されたロケバス内で２０代女性会社員Ａさんの胸を触るなど計３回、性的行為をしたとされる。２人はバラ