フィギュアスケート男子で世界ジュニア選手権２連覇の中田璃士（１７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が来季、いよいよシニアデビューする。期待の大器は、今月上旬に行われた医療機器メーカー「コラントッテ」主催のイベント後、単独インタビューに応じ、４年後の五輪への思いを熱弁。大技の早期習得にも意欲を見せた。２月のミラノ・コルティナ五輪は生観戦。男子のショートプログラム、フリーの会場で熱視線を送り「何があるかわか