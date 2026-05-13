フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルの坂本花織（シスメックス）が冒頭で目を潤ませた。今季限りで現役を退く日本のエースは、ミラノ・コルティナ五輪の個人＆団体で銀メダルに輝き、世界選手権では２年ぶり４度目の金メダルを獲得。１３日には故郷の兵庫・神戸市内のホテルで引退会見が行われ、オープニングでは約３分間のＶＴＲが流れた。かねて坂本をサポートしてきた所属先は作成したＶＴＲでは「１７歳のあな