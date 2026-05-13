お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の山本浩司さんが、トークバラエティー番組「しゃべくり007」（日本テレビ系）の2026年5月11日放送回にゲスト出演し、10年以上片思いしている女性タレントの存在を告白した。満天の星空の下で「好きです、付き合ってください」番組には、山本さんの母と兄も登場し、山本さんに「早く結婚してほしい」と訴えた。その流れで、山本さんの幼なじみからの「10年以上前から渕上さんという女性をカワイ