子どもの飲み物で気を付けたいカフェインと水の硬度とは！？ 飲み物はカフェインと水の硬度を意識しよう カフェインを摂りすぎるとどうなる？ カフェインは、緑茶、コーヒー、紅茶、ウーロン茶、ココアのほか、チョコレートの原料となるカカオ豆にも多く含まれています。最近は、眠気ざましやリフレッシュを目的としたカフェイン入りのエナジードリンクなどの清涼飲料水も、さまざまな商品が