法外な報酬と引き換えに完璧な料理を提供する天才シェフ 数ある料理漫画の中でも、異彩を放つ名作『ザ・シェフ』。 本作の主人公である味沢匠（あじさわ・たくみ）は、特定の店舗を持たず、依頼人の希望に応じて料理を作り上げる天才シェフです。 彼は「幻の料理人」と呼ばれ、時には法外とも言える報酬を要求します。 例えば、石油産出国であるパミール王国の大臣をもてなす晩餐を依頼された際、味沢が提示した報酬