バブル崩壊以降「日本人の賃金」が下がり続けている理由 「各国の通貨価値」はどのようにして決まるのか？ 日本人の賃金は下がり続けています。２０２０時点でのＯＥＣＤ（経済協力開発機構）による平均年収の調査では、米国６万９３９２ドル、スイス６万４８２４ドル、カナダ５万５３４２ドル、ドイツ５万３７４５ドル、英国４万７１４７ドル、フランス４万５５８１ドルに対して、日本は３万８５１５ドルにすぎません。 こ