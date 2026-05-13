あなたは読める？難読駅！音威子府駅/特牛駅/JR徳島線の府中駅の読み方とは 長い駅名は更新が続いている 日本には約１万の駅が存在しますが、なかには意表をつく面白い駅名があります。たとえば難読で有名なところでは、JR宗谷本線の音威子府駅は「おといねっぷ」駅と読みます。その意味はアイヌ語で「川口のにごっている川」、「川尻を歩くと泥んこになる川」だそうです。本州にある難読駅ではJR山陰本線の特牛駅で、「こっと