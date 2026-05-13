スマホでネガティブなニュースを際限なく追いかけてスクロールを続けてしまう「ドゥームスクロール」のような行為を防ぐため、指定した「気が散るアプリ」の起動時に10秒間のインターバルを設ける「Pause Point」機能がAndroid 17で導入されることになりました。Android Pause Point lets you reclaim time on your phonehttps://blog.google/products-and-platforms/platforms/android/pause-point/Android adds a feature to sto