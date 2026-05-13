GoogleがGemini Intelligence向けに設計されたノートPC「Googlebook」を発表しました。Googleは「オペレーティングシステムからインテリジェンスシステムへと移行する中で、ノートPCのあり方を改めて見直す機会が訪れた」と述べています。Googlebook: Designed for Gemini Intelligence | Coming Fall 2026 - Googlebookhttps://googlebook.google/Introducing Googlebook, designed for Gemini Intelligencehttps://blog.google/p