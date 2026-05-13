東京時間10:32現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝24685.00（+65.00+0.26%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4716.80（+30.10+0.64%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 米CPIを受けてNY市場で金先の売りも時間外で反発。