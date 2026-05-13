USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.745.486.847.59 1MO7.315.606.246.90 3MO7.655.736.587.01 6MO8.016.027.017.30 9MO8.136.217.317.44 1YR8.286.477.617.61 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.438.266.24 1MO6.948.246.31 3MO7.448.636.66 6MO7.909.036