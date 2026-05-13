アユートは、2023年に設立されたドイツ発のヘッドフォンブランド「Grell Audio(グレル・オーディオ)」と国内総代理店契約を締結した。Grell Audioブランドの製品を発売も予定しており、詳細は後日アナウンスする。 Grell Audioは、ゼンハイザーにおけるチーフエンジニアとして業界のベンチマークともなる数々の革新的なヘッドフォンを開発し続けてきたAxel Grell(アクセル・グレル)氏が、2023年