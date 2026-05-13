お笑いコンビ「バナナマン」設楽統が１３日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）に生出演した。番組ではＪリーグが１２日に６月１３日に開催される「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」の投票結果を発表したことを報じた。ファン・サポーターによる１２７４万５３１９票の投票で全６０クラブから９４名が選出された。Ｊ２・Ｊ３では、Ｊ３福島の“カズ”こと元日本代表ＦＷ三浦知