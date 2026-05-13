◆米大リーグホワイトソックス―ロイヤルズ（１２日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が、本拠地・ロイヤルズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場も７回まで４打席３打数無安打３三振で、６３三振となってメジャー単独トップになった。４月１４日レイズ戦で打ってから、５月８日マリナーズ戦で８カード連続初戦本塁打の新記録となっており、もう１打席回ってきそうだ。この