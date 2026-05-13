お笑いタレントの横澤夏子が１３日、都内で「ａｕでんち」ＰＲ発表会に出席した。３姉妹の母で「今日ちょうど娘が遠足で、久しぶりにお弁当作ってきた。大変だった」。電気代を感じたエピソードを聞かれると「電子レンジをフル稼働で、電気使うなーと思った」と回答した。「ａｕでんち」は、ａｕエネルギー＆ライフ株式会社が「ａｕでんき」と蓄電池を組み合わせた新サービス。蓄電池には「災害の時に使う」イメージがあった