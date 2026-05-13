元乃木坂４６でタレントの松村沙友理が１３日、都内で「ａｕでんち」ＰＲ発表会に出席した。「ａｕでんち」は、ａｕエネルギー＆ライフ株式会社が「ａｕでんき」と蓄電池を組み合わせた新サービス。電気代は「ものすごーく気にします」と回答。「独身時代は（グループ活動で）家にいないことが多かったからそんなに考えなかった」というが、３月に第１子を出産した新米ママは「今はおうち時間がメインで、１日中ずっとエアコン