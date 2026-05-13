フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織（シスメックス）が１３日、神戸市内で引退会見に臨んだ。坂本は白いジャケット、スカート姿で登壇。「現役で一生懸命練習するっていうのは、すごく青春なんだなって改めて感じてます」と振り返った。また「正式に引退を発表したのは、このシーズン始まる直前だったんですけど、自分の中では北京五輪が終わって、あともう４年目指しま