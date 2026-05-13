落語家の桂文珍が１３日、大阪・ミナミのなんばグランド花月で毎年８月８日に開催する「吉例８８第四十四回桂文珍独演会」（同所）のＰＲ会見を行い「おかげさまで４４年間休まずやれたのは自分でも驚いています。８８（ハチハチ）というくらいですから８８歳まではやりたい。今７７歳ですから、五十五回までやれたら」と、喜寿から米寿へと続けていく意気込みを示した。今回は春風亭小朝をゲストに迎え、過疎の村でロボット住