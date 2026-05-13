河津市の古垛（こだ）遺跡で２０２５年に出土した石彫りの蚕のさなぎ。（運城＝新華社配信）【新華社太原5月13日】山西省運城市の複数の遺跡でここ数年、蚕のさなぎに酷似した小型の造形物が出土している。時代分布は仰韶（ぎょうしょう）文化の前期から中期、後期にわたり、複数の場所で出土したことが考古学界の注目を集めている。中国は世界で最も早く蚕を飼育し、絹を製造した国として知られる。運城は中華文明の起