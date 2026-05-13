フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織（シスメックス）が１３日、神戸市内で引退会見に臨んだ。日本女子では初となる３大会連続の五輪出場を果たした坂本。２０１８年平昌大会から３度戦った五輪の舞台について問われると「『守り』です」と、表現した。五輪を一言で表すと、と問われた坂本。「何かな。うーん…」と少し考え込み「守り」と答えた。「どうしても、ここでミス