意外な組み合わせがクセになる おうち飲みで飲む時に、ささっとおいしいおつまみが作れたら嬉しいですよね。そこで今回は、家にあるものでパパッと作れ、お酒のおともにぴったりな「大葉ウインナー」をご紹介します。意外な組み合わせにハマる人、続出です！ 届いたつくれぽは300件以上！ みなさんのつくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）を見ると、「ウインナーの塩気と大葉のさっぱりとした組み合わせが絶妙！」「冷蔵