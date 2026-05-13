１２日、アブルゲイト氏（右）と会談する傅華氏。（カイロ＝新華社記者／張浩波）【新華社カイロ5月13日】中国新華社の傅華（ふ・か）社長は12日、エジプトのカイロでアラブ連盟のアブルゲイト事務局長と会談した。