タレントの辻希美が12日、自身のアメブロを更新。手作りのお弁当や、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの最新ショットを公開した。【映像】辻希美、希空＆夢空ちゃんとの水着ショット「今日もお弁当作りからスタートです」と切り出した辻は、「もうレパートリーがなくなりつつありますが、昨夜のスコッチエッグで」と説明。前日のおかずを活用した、彩り豊かなお弁当を披露した。また、ブログでは自身の姿が写った鏡に興味津々な様