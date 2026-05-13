女子フィギュアスケートで五輪2大会連続でメダルを獲得、世界選手権では3連覇を含む優勝4回を果たした坂本花織が13日、引退会見を行った。【映像】恩師らのメッセージに涙する坂本花織会見冒頭、坂本が幼少期から現在に至るまでのスケーティングの様子がビデオメッセージとして紹介されると、後半には所属先であるシスメックス株式会社の家次恒会長、恩師である中野園子コーチとグレアム充子コーチ、さらに母からのメッセージ