愛知県が地盤のあいちフィナンシャルグループ（ＦＧ、名古屋市）と、三重県を地盤とする三十三ＦＧ（三重県四日市市）が、経営統合に向けて最終調整していることが分かった。関係者によると、２０２７年春に統合する方向で、両社が１３日午後に記者会見する。あいち銀行を傘下に置くあいちＦＧと、三十三銀行を傘下に持つ三十三ＦＧが統合すれば、総資産が１１兆円を超える地銀グループが誕生する。地方銀行を巡っては、しず