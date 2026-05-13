ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行った。いつもそのポジティブさと明るい笑顔で、見る人を、仲間たちやライバルまでをも元気づけてきた坂本。笑顔の秘訣やポジティブシン思考になるために心がけていることを聞かれると、「まあ、うーん。その、無理やり笑顔を作ろうって思っているわけじゃなくて、もうその今の状況が楽しくて笑っちゃっ