日本ビジネスシステムズは３日ぶりに急反騰している。１２日の取引終了後、２６年９月期第２四半期累計（２５年１０月～２６年３月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を前回予想の１７６５億円から２１６５億円（前期比２５．４％増）、営業利益予想を８４億円から９１億円（同１９．８％増）に引き上げた。期末配当予想は５円増額の２８円としており、業況と株主還元姿勢を好感した買