ＮＩＳＳＨＡは急伸。１２日取引終了後、２６年１２月期連結業績予想について売上高を１９１５億円から１９８０億円（前期比１．６％増）へ、純利益を２３億円から３２億円（同３．２倍）へ上方修正すると発表した。製品需要が想定を上回ったことや円安基調での為替推移の影響を織り込んだ。為替差益の計上も寄与する見込み。これを好感した買いが集まっている。 出所：MINKABU PRESS