翻訳センターがストップ高の水準となる２１９３円でカイ気配となっている。同社は１２日の取引終了後、２６年３月期の連結決算と２７年３月期の業績見通しの開示にあわせ、株主還元方針の変更を発表し、材料視されたようだ。新たな株主還元方針では中期経営計画の期間中、株主資本配当率（ＤＯＥ）６％以上及び総還元性向１００％を２６年３月期の期末配当より適用する形とする。これに伴い、前期の年間配当について従来の