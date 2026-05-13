ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信やＷＴＩ原油価格連動型上場投信が３日続伸。１２日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の６月限が前日比４．１１ドル高の１バレル＝１０２．１８ドルと上昇した。戦闘終結に向けた米国とイランの交渉が難航していることを受け原油価格は強含む展開となっている。イラン議会の国家安全保障・外交政策委員会の報