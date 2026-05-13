東京証券取引所は１３日、三十三フィナンシャルグループとあいちフィナンシャルグループの株式売買を同日午前９時５２分から停止したと発表した。理由は経営統合に関する報道の真偽などの確認のため。 ＮＨＫは同日、三十三ＦＧとあいちＦＧが経営統合に向けて最終調整をしていることがわかったと報じた。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRES