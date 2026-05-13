アリアケジャパンが大幅反発している。午前１０時ごろに上限を１００万株（自己株式を除く発行済み株数の３．１４％）、または６０億円を上限とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は５月１４日から来年５月１２日までで、資本効率の向上及び株主還元のためとしている。 また、同時に発表した２７年３月期連結業績予想で、売上高６９２億３２００万円（前期比３．４％増）、営業利益１１２億