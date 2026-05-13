午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０４２、値下がり銘柄数は４７４、変わらずは５０銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に卸売、非鉄金属、保険、サービスなど。値下がりで目立つのは金属製品、石油・石炭、その他金融など。 出所：MINKABU PRESS