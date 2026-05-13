瀬戸内地方は、高気圧に覆われておおむね晴れています。昼過ぎ以降も日差しが届きますが、上空の寒気や湿った空気の影響で、雨の降るところがあるでしょう。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。日中の最高気温は岡山で27度、津山と高松で26度の予想です。12日と同じくらいの気温になります。 14日もおおむね晴れますが、午後は雨雲のかかるところがあるでしょう。朝の最低気温は岡山で16度、津山で12度、高