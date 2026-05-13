がんは日本人の死因のトップであり続けていますが、すべてのがんが同じように治療しやすいわけではありません。部位によっては早期発見が難しく、発見時にはすでに進行していることも多いため、生存率が低くなる傾向があります。この記事では、生存率が低いがんについて解説します。 監修医師：五藤 良将（医師） 防衛医科大学校医学部卒業。その後、自衛隊中央病院、防衛医科大学校病院、千葉中央メディカルセンターな