肩が痛くて腕が上がらない、夜中に痛みで目が覚めてしまうなど、日常生活に大きな支障を来すのが、いわゆる四十肩・五十肩です。よく聞く病名ではあるものの、「自然に治るから様子を見ていればよい」と言われることも少なくありません。そこで、四十肩・五十肩の正体から治療の考え方、近年注目されている治療法を、医療法人社団全心会理事長で、ぜんしん整形外科 立川スポーツリハビリクリニック 整形外科部長の守重先生に