開催：2026.5.13 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 5 - 2 [カブス] MLBの試合が13日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとカブスが対戦した。 ブレーブスの先発投手はグラント・ホームズ、対するカブスの先発投手はコリン・レイで試合は開始した。 3回裏、9番 マイク・ヤストレムスキー 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブレーブス