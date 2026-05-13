認知症の方が入居できる施設を検討する際、「どの施設を選べばよいのかわからない」と悩まれる方は少なくありません。施設の種類は多く、それぞれ役割や対象者、提供されるサービスが異なるため、違いを理解しないまま選んでしまうと、後から「合わなかった」と感じる可能性もあります。 本記事では、認知症の方が入居できる施設の種類や特徴、状態別の選び方、家族が確認しておくべきポイントを解説します。 監修社会