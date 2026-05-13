フェイエノールトの上田綺世は、エールディビジで得点王の個人タイトル獲得に迫っている。この夏のプレミアリーグへのステップアップが注目されるのも不思議ではない。リーグ戦で25ゴールと２位に８差で得点ランク首位に立つ上田。今季のブレイクで多くの関心を引きつけ、複数のクラブが移籍先候補として騒がれている。そのひとつが、田中碧が所属するリーズだ。ピート・オルーク記者は、リーズにとって上田は「主要なターゲ