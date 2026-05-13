現地５月12日、プレミアリーグ昇格を懸けたプレーオフ準決勝の第２レグで、松木玖生が所属するチャンピオンシップ（イングランド２部）４位のサウサンプトンが、同５位のミドルスブラとホームで対戦。敵地での第１レグをスコアレスドローで終えていたなか、１−１で突入した延長の116分にシェイ・チャールズが劇的な決勝ゴールを奪い、２−１で勝利した。先発した松木は守備のタスクに終われ、PKを取られそうな場面があるなど