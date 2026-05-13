13日11時現在の日経平均株価は前日比194.36円（0.31％）高の6万2936.93円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1042、値下がりは474、変わらずは50と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはキオクシア で、日経平均を60.54円押し上げている。次いでダイキン が42.07円、セコム が37.75円、三菱商 が37.61円、ソニーＧ が35.20円と続く。 マイナス寄与度は178.6