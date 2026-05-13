モスバーガーに、さっぱりバジルの海老カツを楽しめる「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」が、期間限定で登場。また、がっつり濃厚なエビフライを使った「『モスの匠味（たくみ）』海老エビフライバーガー 〜くし切りレモン添え〜」も数量限定で新発売します！ モスバーガー「アボカド海老カツバーガー 〜国産バジルマヨ〜」 販売期間：2026年5月20日（水）〜7月中旬販売店舗：全国のモスバーガー店