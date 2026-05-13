タレントの榊原郁恵（67）が13日、自身のインスタグラムを更新。自身と22年11月に他界した夫・渡辺徹さん（享年61）の誕生日を迎え、家族ショットを披露した。今月8日が榊原が67歳の誕生日を迎え、12日には徹さんが生きていれば65歳となる誕生日を迎えた。「わたし、そして渡辺のお誕生日に毎年スタッフ・友達・仕事関係者から沢山のお祝いを頂きますホントに有難う御座います」と感謝をつづった。寄せられた花や贈り物