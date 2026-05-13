キャリアデザインセンターが運営する「女の転職type」は5月12日、「有給休暇」についての調査結果を発表した。調査は2026年4月1日〜4月7日、働く女性266名を対象にインターネットで行われた。○有給休暇をすべて消化している人は4割未満直近1年間で、有休をどれくらい消化した?直近1年間で付与された有給休暇をどれくらい消化したかを尋ねたところ、「すべて消化」した人が最も多く38.0%だった。次いで「8割程度」が22.1%、「5割程