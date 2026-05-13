不正会計問題が明らかになっているモーター大手の「ニデック」で、今度は製品の品質管理をめぐって不適切な行為があった疑いが浮上しました。きょう夕方、会見を開き説明する方針です。ニデックによりますと、一部の製品について顧客の確認を受けないまま部材や製造工程、設計の変更などが行われていた疑いがあるということです。去年、不正会計問題を受けて設置された、「再生委員会」による内部管理体制の改善の一環として実施し